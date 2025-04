Santana de Parnaíba inaugura Fábrica de Programadores nesta quinta-feira (25)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza nesta quinta-feira (25), às 18h, a inauguração da Fábrica de Programadores. O novo espaço, localizado na Rua São Miguel Arcanjo, 100, no Centro, é uma iniciativa voltada à capacitação tecnológica de jovens estudantes do município.

O projeto tem como público-alvo os alunos do 3º ano da rede municipal de ensino e estudantes das ETECs (Escolas Técnicas Estaduais) locais. O objetivo é formar e incluir esses jovens na área de Tecnologia da Informação (TI), um dos setores em maior crescimento no mercado de trabalho.

A grade curricular da Fábrica de Programadores incluirá linguagens como Python e Programação de Jogos Digitais. A meta estabelecida pela prefeitura é ambiciosa: formar 5.658 jovens ao longo de três anos, o que representa uma média anual de 1.866 estudantes. Como o número de vagas anuais supera a quantidade atual de alunos na 3ª série do Ensino Médio (1.616), o projeto contempla a possibilidade de estender vagas remanescentes para alunos da 1ª e 2ª séries.

Além do ensino técnico, a Fábrica de Programadores busca estimular o pensamento crítico e criativo dos alunos para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Um diferencial destacado é o foco na responsabilidade social do programador, com incentivo à criação de códigos acessíveis e inclusivos, visando garantir uma experiência digital equitativa para todos, incluindo idosos e pessoas com deficiência.