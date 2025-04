Luto na Igreja Católica: morre o papa Francisco aos 88 anos

O Vaticano confirmou oficialmente o falecimento do Papa Francisco, aos 88 anos. Segundo comunicado divulgado pelo Camerlengo Kevin Farrell, da Casa Santa Marta, o pontífice morreu às 7h35 da manhã (horário de Roma) desta segunda-feira (21), na Cidade do Vaticano, em Roma. A causa da morte não foi informada.

“Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Igreja”, declarou o cardeal Farrell no anúncio oficial.

O cardeal também destacou que, apesar da saúde debilitada, o Papa ainda cumpriu um importante compromisso no dia anterior. “O Pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi [neste domingo, 20], deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo”, relembrou Farrell, acrescentando uma mensagem de gratidão: “Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino.”

Lula decreta luto oficial pela morte do Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, nesta segunda-feira (21), luto oficial de sete dias em todo o território brasileiro em homenagem ao Papa Francisco. Em nota oficial, o presidente expressou profundo pesar pela perda do pontífice argentino Jorge Mario Bergoglio, classificando-o como uma “voz de respeito e acolhimento ao próximo”.

Lula destacou o engajamento do Papa em pautas sociais e ambientais globais, ressaltando que Francisco abordou no Vaticano questões como as mudanças climáticas e denunciou sistemas econômicos geradores de injustiça, sempre com “simplicidade, coragem e empatia”. “Ele sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito”, afirmou o presidente.

Ao final da nota, Lula manifestou seus votos de consolo a todos que sentem a partida do líder religioso. “O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações”, concluiu.

Sobre o Papa Francisco

Nascido Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires, Argentina, Francisco fez história ao se tornar o primeiro Papa oriundo das Américas, eleito em março de 2013 após a renúncia de Bento XVI.

Filho de imigrantes italianos, teve formação inicial em química antes de seguir a vocação religiosa, licenciando-se em filosofia e teologia e sendo ordenado sacerdote jesuíta em 1969. Sua trajetória incluiu o episcopado e o cardinalato em Buenos Aires, onde se destacou pelo trabalho pastoral voltado aos mais necessitados.

Nos últimos anos, a saúde do Papa Francisco tornou-se motivo de crescente preocupação. Ele enfrentou diversas condições, desde infecções respiratórias, como uma bronquite que o levou a ser internado em fevereiro, até problemas de mobilidade que o obrigaram a usar cadeira de rodas e bengala em diversas ocasiões. Apesar das limitações físicas, manteve uma agenda ativa, participando de reuniões e compromissos, muitas vezes em sua residência.

Francisco chegou a presidir o funeral de seu predecessor, Bento XVI, em janeiro de 2023. Questionado sobre a possibilidade de também renunciar, em meados de 2024, considerou a ideia uma “hipótese distante”, afirmando não ter “motivos sérios o suficiente” para tomar tal decisão.

Um dos marcos recentes de seu pontificado foi a aprovação, em dezembro de 2023, de um documento que permite a padres administrarem bênçãos a casais do mesmo sexo, ressaltando que tal ato não se equipara ao sacramento do matrimônio, mas representa um sinal do acolhimento de Deus a todos.

Em abril de 2024, representantes da Diocese de Osasco tiveram a oportunidade de apresentar o projeto da nova Catedral de Santo Antônio ao papa. Na ocasião, o documento “recebeu a benção” do líder da Igreja Católica.

Com a Agência Brasil/Vaticano News