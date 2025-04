SESI Santana de Parnaíba realiza 5º Workshop de dança gratuito no domingo

O SESI Santana de Parnaíba promoverá o 5º Workshop de Dança no domingo (27), a partir das 10 horas da manhã. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público, oferecendo um dia inteiro dedicado à celebração da dança em suas diversas formas.

A programação inclui uma variedade de oficinas, vivências e apresentações, contemplando múltiplos estilos e proporcionando experiências para todos os níveis de habilidade. Um dos grandes destaques do dia será a apresentação do espetáculo “Mané Boneco”, estrelado pelo vibrante grupo Zumb.Boys, conhecido por sua energia contagiante e performances marcantes.

O evento acontecerá no CAT SESI Santana de Parnaíba, localizado na Avenida Conselheiro Ramalho, 264, Cidade São Pedro. Embora a entrada seja gratuita, as vagas para as atividades são limitadas, sendo necessário realizar a reserva prévia para garantir a participação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, através do portal Meu SESI, acessível pelo site oficial da unidade: santanadeparnaiba.sesisp.org.br.