Maio Amarelo: concessionárias intensificam ações de conscientização em rodovias

Durante o mês de maio, concessionárias das rodovias da região estão engajadas no movimento Maio Amarelo, promovendo uma série de ações educativas com o objetivo de reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito. As atividades são focadas na mudança de comportamento para tornar as vias públicas mais seguras para todos.

A programação é direcionada a estudantes, pedestres e motoristas que utilizam a malha viária concedida, utilizando palestras, distribuição de panfletos, abordagens diretas e outras iniciativas para disseminar orientações que vão desde a correta travessia de pedestres até a importância da saúde dos condutores.

A CCR RodoAnel tem programadas as seguintes atividades:

8/5 (10h às 12h): Ação educativa e instalação de antenas corta-pipa para motociclistas em Taboão da Serra.

27/5 (10h às 12h): Ação educativa sobre os perigos do uso de celular ao volante combinado com bebida e direção, na cidade de São Paulo.

Durante todo o mês: Divulgação de mensagens educativas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e distribuição de folhetos nas cabines manuais e durante os atendimentos de guincho ao longo da rodovia.

Já a Ecovias Raposo Castello apresenta um calendário extenso: