Festival de Sopas Ceagesp 2025 estreia nesta quarta (7) com a clássica Sopa de Cebola e mais de 80 sabores

A 17ª temporada do Festival de Sopas Ceagesp tem início nesta quarta-feira, 7 de maio, a partir das 18h, no Espaço Gastronômico Ceagesp, em São Paulo. O evento, que já se tornou uma tradição nos meses mais frios do ano na capital paulista, está previsto para acontecer até o dia 31 de agosto.

Realizado desde 2009, o festival atrai anualmente milhares de visitantes em busca da famosa Sopa de Cebola, um clássico adaptado da culinária francesa que é sucesso na Ceagesp há quase seis décadas. No entanto, o cardápio oferece ainda oito tipos diferentes de cremes e caldos semanalmente, incluindo sempre a Sopa de Cebola nas versões gratinada e sem gratinar. Ao longo da temporada, mais de 80 sabores distintos serão apresentados, com novidades a cada semana, como a Sopa de Pedra, Creme de Pinhão com Cream Cheese, Sopa de Frutos do Mar e o Caldo de Piranha – este último já disponível na primeira semana.

Para atender ao público, são produzidos cerca de mil litros de sopas por noite, com preparos que chegam a durar mais de 12 horas em um caldeirão de 200 litros. O espaço tem capacidade para acomodar mais de 400 pessoas sentadas.

Cardápio da Primeira Semana (7 a 11 de maio):

Sopa de Rabada com Agrião

Capeletti in Brodo

Canja de Galinha Caipira

Creme de Couve-flor com Roquefort

Caldo de Piranha

Sopa Surpresa (sabor revelado no dia)

Sopa de Cebola

Sopa de Cebola Gratinada

O festival funciona de quarta a domingo, das 18h às 23h30. O valor fixo para consumir todos os cremes e caldos à vontade é de R$ 65,90 por pessoa. Este preço inclui acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães e pimentas. Bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte.

Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor, e a partir de 11 anos, o valor é integral. Pessoas que realizaram cirurgia bariátrica têm 20% de desconto sobre o valor fixo.

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp (Av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, Vila Leopoldina). O estacionamento para automóveis é no mesmo local, enquanto o de motos tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida (serviço terceirizado).

Serviço: