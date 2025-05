Maio Laranja: comunidade de Osasco se une em caminhada contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Em uma manifestação de conscientização, a Secretaria de Assistência Social de Osasco realizou na manhã desta quarta-feira (14) a Caminhada Maio Laranja. O evento, alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado no próximo sábado, 18 de maio, reuniu autoridades, estudantes, membros de associações e a comunidade em geral.

Vestindo roupas na cor laranja, símbolo da campanha nacional, os participantes percorreram um trajeto simbólico com concentração em frente ao CRAS Rochdale, na Rua Porto Alegre, e encerramento na Fábrica da Cultura.

A caminhada teve como objetivo principal chamar a atenção da sociedade para a importância da proteção da infância e adolescência contra todas as formas de violência sexual.

Ao final do percurso, na Fábrica da Cultura, foram realizadas a colagem de cartazes em um mural e apresentações culturais dos alunos do Instituto Hatus e da própria Fábrica, incluindo capoeira e palhaçaria, reforçando a mensagem de forma lúdica e engajadora.

O secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, ressaltou a relevância da ação: “Parabéns à nossa equipe e a todos os participantes. É um evento de muita animação, mas também de reflexão. Precisamos lembrar que cuidar das crianças é uma obrigação fundamental. Criança não pode sofrer maus-tratos, exploração sexual ou trabalho infantil. Criança tem que ser criança, brincar, se divertir e ser feliz. A nossa população precisa se conscientizar cada dia mais sobre isso”, destacou.

A voz das crianças também ecoou durante o evento. Ysa Eduarda, de 11 anos, uma das alunas participantes, expressou sua visão: “Essa caminhada é importante, é como um protesto para parar com essa violência toda no mundo. Acho importante conscientizar as pessoas”. Lorena Bandeira, de 9 anos, complementou: “Todo mundo tem que ser contra o abuso e a exploração das crianças e dos adolescentes”.

A campanha “Maio Laranja” em Osasco conta com o apoio de diversas secretarias municipais, como a de Educação, além de órgãos como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Tutelar. Os vereadores Rodolfo Cara, Laércio Mendonça, Gabriel Saúde, Cantor Goleiro e Stephane Rossi também participaram da caminhada.

O número para denúncias de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país é o Disque 100.