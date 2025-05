Itaquá realiza seleção para vagas de motorista, pedreiro, auxiliares e mais nesta quinta e sexta

O programa Itaquá Mais Emprego continua com sua agenda de processos seletivos nesta semana, oferecendo oportunidades para candidatos com 18 anos ou mais em diversas áreas. As seleções acontecem na quinta e sexta-feira.

Nesta quinta-feira (15), a partir das 10h, serão realizadas seleções para uma variedade de cargos. As vagas incluem motorista (com CNH categoria D e experiência), pedreiro (com experiência), servente de pedreiro (com experiência) e assistente de garantia de qualidade (ensino médio e experiência).

Além disso, haverá oportunidades para auxiliares nas áreas de planejamento e controle de manutenção, controle de qualidade, financeiro, vendas, produção, marketing e expedição, todas exigindo ensino médio completo e experiência prévia.

Encerrando a semana, na sexta-feira (16), também às 10h, a seleção será para a vaga de inspetor de qualidade. Os requisitos para esta posição são ensino médio completo e experiência na função.

Como participar:

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem comparecer pessoalmente à sede do Itaquá Mais Emprego, localizada na Rua Dom Thomaz Frey, 89, no Centro. É fundamental apresentar RG, CPF, currículo impresso atualizado e levar uma caneta.