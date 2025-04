Mais de 600 mil veículos devem usar o sistema Castello-Raposo no próximo feriado, prevê concessionária

A CCR Sorocabana estima um fluxo intenso nas rodovias sob sua administração durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. A concessionária prevê que aproximadamente 639 mil veículos circulem pelo sistema Castello-Raposo e as outras 10 rodovias adjacentes do interior paulista sob sua gestão entre a 00h desta quarta-feira (30/4) e as 23h59 da próxima segunda-feira (05/05).

Para garantir mais conforto e segurança aos motoristas, será realizada a “Operação Dia do Trabalhador” durante todo o período. A ação conta com o apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e inclui reforço nas equipes de atendimento, operação especial de tráfego e monitoramento 24h.

As rodovias com maior expectativa de movimento são a Raposo Tavares (SP-270), com previsão de 232 mil veículos, a Castello Branco (SP-280), com 229 mil, e a José Ermírio de Moraes, a “Castelinho” (SP-075), com 178 mil veículos estimados.

“A CCR Sorocabana atuará com atenção redobrada durante todo o feriado para proporcionar viagens mais seguras e tranquilas aos motoristas. Nossas equipes estarão estrategicamente posicionadas para prestar apoio ágil sempre que necessário”, destaca Vinicius Antonioli, Gerente de Atendimento e Operações da CCR Sorocabana.

Horários de pico e estrutura

A concessionária alerta para os horários de maior movimento previstos: na saída, quarta-feira (30/4) das 16h às 20h e quinta-feira (01/05) das 09h às 13h; no retorno, domingo (4/5) das 15h às 22h.

Para dar suporte aos usuários, 14 Postos de Atendimento ao Usuário (SAUs) estarão funcionando 24h com serviços gratuitos como banheiros, fraldário, água, área de descanso e wi-fi. O Centro de Controle Operacional (CCO) funcionará em regime especial, monitorando o tráfego através de 35 câmeras, 10 painéis de mensagens variáveis, 22 sensores de tráfego e 227 telefones de emergência.

O contato para emergências pode ser feito gratuitamente pelo telefone e WhatsApp 0800 252 7280, pelo site rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana ou pelo aplicativo CCR Rodovias.

Pedágio e Segurança

A CCR Sorocabana recomenda o uso de pagamento automático por TAG para agilidade e descontos (5% na tarifa base, podendo chegar a 20% para usuários frequentes). Cabines de autoatendimento com pagamento por aproximação (NFC) também estarão disponíveis.

A concessionária reforça dicas de segurança, como revisão do veículo, planejamento da viagem fora dos horários de pico, respeito aos limites de velocidade, não uso do celular ao dirigir, uso do cinto de segurança (inclusive para pets) e paradas para descanso.

Para melhorar a fluidez, haverá restrição à realização de obras em horários específicos na quarta, quinta, domingo e segunda-feira.