Matheus Ceará apresenta novo show em Itapevi: “Aquelas Piadas” chega para agitar a noite de comédia

O humorista Matheus Ceará, um dos maiores nomes da comédia stand-up no Brasil, chega a Itapevi com seu novo show “Aquelas Piadas”. A apresentação será no Teatro Municipal de Itapevi, no dia 3 de abril, às 21h, prometendo uma noite repleta de risadas e diversão.

Com 20 anos de carreira, Matheus Ceará promete surpreender o público com piadas inéditas e também aquelas que o tornaram famoso ao longo de sua trajetória. O humorista compartilha suas histórias mais pedidas pelos fãs e traz novidades que vão agitar a noite de comédia da cidade. O show é uma oportunidade para quem quer rir e desfrutar de um espetáculo de alta qualidade.

Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 90, com a opção de meia-entrada para estudantes, aposentados, professores da rede pública e pessoas acima de 60 anos, desde que apresentem os documentos necessários. Além disso, há uma promoção especial para ingressos antecipados, disponível até o dia 23 de março.

O evento ocorre no Teatro Municipal de Itapevi, que possui estacionamento nas proximidades e acesso para pessoas com deficiência. A realização é da Criativu’s Produções e Entretenimento, com toda a infraestrutura necessária para proporcionar uma noite inesquecível para os fãs do humor de Matheus Ceará.

Se você está em Itapevi ou na região, não perca a chance de assistir ao novo espetáculo de um dos maiores nomes da comédia brasileira. Para ter acesso aos ingressos CLIQUE AQUI.