McDonald’s traz de volta o Super Cheddar McMelt Bacon por tempo limitado

O McDonald’s está em festa nesta terça-feira (15), comemorando os 31 anos de um de seus sanduíches mais icônicos no Brasil: o Cheddar McMelt. Para celebrar a data e atender aos pedidos dos fãs, a rede de fast-food anunciou o retorno do Super Cheddar McMelt Bacon ao seu cardápio, mas por tempo limitado.

A novidade foi divulgada através do perfil oficial da marca nas redes sociais, com um vídeo que relembra a história do sanduíche. Lançado originalmente em 1994 como uma edição especial, o Cheddar McMelt conquistou o paladar dos brasileiros e se tornou um item fixo do menu devido ao seu enorme sucesso.

O Super Cheddar McMelt Bacon traz a combinação de hambúrguer, o característico molho cremoso de queijo tipo cheddar, cebola refogada ao molho shoyu e fatias crocantes de bacon, tudo servido no pão escuro com gergelim. A versão turbinada se junta à família McMelt, que já conta com o clássico Cheddar McMelt e o Duplo Cheddar McMelt.

Os fãs do sanduíche já podem encontrar o Super Cheddar McMelt Bacon nos restaurantes do McDonald’s espalhados por todo o país, incluindo as unidades presentes em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e outras cidades da região.