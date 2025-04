Neymar faz declaração de amor para Bruna Biancardi

O jogador Neymar Jr. demonstrou seu lado romântico ao celebrar o aniversário de 31 anos de Bruna Biancardi. Após organizar uma noite especial para a influenciadora, ele utilizou as redes sociais nesta terça-feira (15) para fazer uma declaração pública de afeto.

Neymar compartilhou uma foto ao lado da noiva, na qual aparecem as palavras “feliz aniversário” escritas com pétalas de rosas no chão. Na publicação, o jogador do Santos escreveu: “Parabéns linda… Você merece todas as melhores coisas desse mundo! Te amo”.

A celebração do aniversário de Biancardi, que completou 31 anos na segunda-feira, incluiu uma surpresa preparada pelo atleta. A própria influenciadora, que está grávida de Mel, segunda filha do casal, compartilhou momentos da comemoração em seus stories no Instagram.