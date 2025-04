Me Leva pra Casa: sábado tem feira de adoção de cães e gatos no Centro de Itapevi

Me Leva pra Casa: sábado tem feira de adoção de cães e...

A Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais de Itapevi realiza neste sábado, 12 de abril, mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos “Me Leva pra Casa”. O evento acontecerá das 10h às 15h no Ita Shopping, localizado na rua Leopoldina de Camargo, 360, no Centro.

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a adoção responsável, oferecendo uma oportunidade para que animais resgatados ou em situação de abandono encontrem um novo lar amoroso e seguro.

Para adotar um dos pets disponíveis, os interessados devem cumprir alguns requisitos básicos: ser maior de 18 anos, apresentar um documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência atualizado. Além disso, é necessário que o futuro tutor leve consigo uma coleira e guia (para adoção de cães) ou uma caixa de transporte adequada (para adoção de gatos), garantindo a segurança do animal no trajeto para casa.

A adoção é totalmente gratuita. Um diferencial importante é que todos os cães e gatos presentes na feira já passaram por cuidados veterinários essenciais. Eles estão castrados, vacinados, vermifugados, microchipados e passaram por uma avaliação clínica completa, assegurando que estão prontos e saudáveis para integrar uma nova família.