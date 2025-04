Cioeste passa a ser o maior consórcio intermunicipal do país com a adesão de São Paulo

Cioeste passa a ser o maior consórcio intermunicipal do país com a...

Nesta quinta-feira (10), a cidade de São Paulo oficializou sua entrada no Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste), tornando-o o maior consórcio intermunicipal do Brasil.

A adesão histórica foi confirmada pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes, durante reunião com os prefeitos das cidades que já integravam o bloco. Recebido pelo presidente do consórcio, Guto Issa (prefeito de São Roque), e demais líderes municipais, Nunes participou ativamente da discussão de pautas urgentes como saúde, segurança, repasses federais, mobilidade, sustentabilidade e inovação compartilhada.

Com a entrada de São Paulo, o Cioeste passa a contar com 14 cidades, representando um passo sem precedentes para a integração e o desenvolvimento da Grande São Paulo. Antes mesmo da adesão da capital, o consórcio já representava mais de 3 milhões de habitantes, 10% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista e um PIB nominal estimado em R$ 200 bilhões. A expectativa é que, com a maior cidade do país, a entidade alcance novos patamares de representatividade, articulação política e capacidade de transformação regional.

A união fortalece significativamente o trabalho conjunto em temas estratégicos cruciais para os municípios. Entre as pautas que ganham mais peso com a entrada da capital estão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66 e a reforma tributária, o fortalecimento das guardas municipais, a implementação de tecnologias de segurança – como o programa Smart Sampa –, além de iniciativas voltadas à sustentabilidade urbana e à criação de cidades mais resilientes.