Megafeirão do Emprego em Santana de Parnaíba oferecerá mais de 6 mil vagas no dia 31 de maio

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizará no próximo dia 31 de maio, das 9h às 16h, o “Megafeirão do Emprego”. O evento será na Arena de Esportes José Roberto Guimarães, localizada na Avenida Tenente Marques, 4.100.

Com a promessa de ofertar mais de 6 mil vagas em diversas áreas e níveis de experiência, o feirão contará com a participação de múltiplas empresas da região e oferecerá vagas desde oportunidades para Jovem Aprendiz (a partir de 16 anos) até posições que exigem maior qualificação.

Os organizadores recomendam que os interessados compareçam ao local levando documentos pessoais (como RG, CPF e Carteira de Trabalho) e currículos atualizados, já que muitas empresas poderão realizar entrevistas e processos seletivos preliminares durante o evento.

Para as empresas, o cadastro para participação com stand gratuito e realização de seleção no local pôde ser feito até o dia 27 de maio, visando facilitar o encontro direto com potenciais candidatos e agilizar os processos de contratação.