Gerson Pessoa inicia “Prefeito no Bairro” em Osasco

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa, deu o pontapé inicial ao programa “Prefeito no Bairro” na última segunda-feira, 12 de maio. O lançamento ocorreu na Rua Francisco Bonaventura de Lima, na Vila dos Remédios, e contou com a presença do vice-prefeito Lau Alencar, secretários municipais e vereadores. A iniciativa visa promover uma série de ações de zeladoria intensificadas ao longo da semana nos bairros Jardim Bonança, Marieta, Ayrosa e Vila São José.

“Estamos muito felizes em iniciar este projeto aqui na zona norte de Osasco. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores, oferecendo serviços e ouvindo as demandas da população. Vamos trabalhar juntos para deixar nossa cidade mais bonita e organizada”, declarou o prefeito Gerson Pessoa sobre a importância do programa.

Durante esta semana, equipes da Prefeitura estão mobilizadas em diversos serviços de zeladoria, como roçagem, poda de árvores, sinalização de solo, pintura de guias e sarjetas, desobstrução de galerias e bocas de lobo, além da remoção de entulhos e limpeza geral. Um contingente de 125 trabalhadores da zeladoria da Secretaria de Serviços e Obras, distribuídos em 10 equipes de serviços gerais, 4 especializadas na limpeza de bocas de lobo, 3 de tapa-buracos e 2 de hidrojato, está empenhado nas ações. Somam-se a estes, 32 equipes com 304 funcionários dedicados à roçagem e remoção de entulhos. A infraestrutura conta com 1 caminhão-pipa, 2 caminhões de hidrojato, 3 caminhões de tapa-buracos e 11 caminhões basculantes.

O vice-prefeito Lau Alencar, coordenador das ações, ressaltou a continuidade do projeto: “Este projeto é uma extensão do nosso compromisso com a cidade. Vamos passar por todos os bairros de Osasco até o final do ano, realizando ações de zeladoria e ouvindo a população”.

A primeira edição do “Prefeito no Bairro” incluirá uma mega-ação no sábado, 17 de maio, das 9h às 16h, no CEMEI Prof.ª Dinorah Ramos Brito, localizado na Rua Francisco Bonaventura. O evento envolverá todas as secretarias municipais, oferecendo um dia repleto de atividades e serviços. Os cidadãos terão a oportunidade de interagir com representantes municipais, esclarecer dúvidas e resolver questões importantes. O prefeito e a primeira-dama, que também preside o Fundo Social de Solidariedade, terão gabinetes no local para atendimento.

Ao agradecer aos trabalhadores envolvidos, Gerson Pessoa destacou: “O trabalho de vocês faz a diferença na nossa cidade, tornando-a mais agradável e melhor para se viver”.

Participaram do lançamento os secretários municipais Luciano Camandoni (Governo), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Cláudio da Locadora (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Coronel José Virgolino (Segurança e Controle Urbano), Michel Figueredo (Emprego, Trabalho e Renda), Renato Castineira (coordenador da Defesa Civil), Fábio Grossi (presidente da CMTO), os secretários adjuntos Persival Santi (Serviços e Obras), Claudenes Begnini (Transportes e Mobilidade Urbana) e Luiz Henrique do Nascimento (Família, Cidadania e Segurança Alimentar), além dos vereadores Alexande Capriotti, Rodolfo Cara e Guiga.

SERVIÇO

Prefeito no Bairro – Mega-Ação

Data: Sábado, 17/05

Horário: Das 9h às 16h

Local: CEMEI Prof.ª Dinorah Ramos Brito, Rua Francisco Bonaventura.