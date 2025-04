Menor cai de moto roubada em tentativa de fuga e é apreendido em Taboão da Serra

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na madrugada da terça-feira (22) em Taboão da Serra, após uma perseguição policial. Durante a ação, uma motocicleta e um celular roubados foram recuperados, e um simulacro de arma foi encontrado.

Policiais militares do 36º Batalhão realizavam patrulhamento pela Estrada Kizaemon Takeuti quando avistaram duas motocicletas trafegando em sentido contrário à via. Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores iniciaram uma fuga imediata – um deles acelerando pela própria estrada e o outro subindo na calçada.

Durante o acompanhamento tático, um dos motociclistas perdeu o controle do veículo, caiu ao solo e tentou prosseguir a fuga a pé pela rua 19 de Fevereiro, no Jardim Iracema. Os policiais conseguiram alcançar e apreender o suspeito.

Na busca pessoal, foi encontrado com ele um aparelho celular. Após consulta do código IMEI, os policiais confirmaram que o telefone era produto de roubo. A motocicleta que ele pilotava, uma Honda CG 160 Fan de cor azul, também era roubada. No trajeto percorrido pelos fugitivos, os policiais ainda localizaram um simulacro de pistola, que foi apreendido.

O menor foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, juntamente com a motocicleta e o celular recuperados. Na delegacia, a vítima do roubo compareceu e reconheceu o adolescente apreendido como o autor do crime. Ele permanece à disposição da Justiça. O segundo indivíduo que participou da fuga inicial não foi localizado.