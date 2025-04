Basket Osasco vence o Pinheiros e garante vaga nas semifinais da Liga Ouro

O Basket Osasco deu um passo importante em sua temporada de estreia na Liga Ouro. Na noite desta terça-feira (22), a equipe venceu o Pinheiros B por 67 a 57, no ginásio Geodésico, e, com o resultado, garantiu sua classificação direta para as semifinais da competição, que serve como divisão de acesso ao NBB CAIXA.

Com a vitória, a sétima em nove partidas disputadas, o time comandado pelo técnico Enio Vecchi consolidou a vice-liderança do torneio. Conforme o regulamento da Liga Ouro, os dois primeiros colocados ao final da fase de classificação – Cruzeiro Basquete e Basket Osasco – avançam diretamente para as semifinais, enquanto as equipes posicionadas entre o terceiro e o sexto lugar disputarão as quartas de final.

Felipe Dalaqua, cestinha da competição com média superior a 16 pontos por jogo, destacou a importância da vitória e da classificação antecipada. “A gente sabia que o time do Pinheiros viria com muita energia para endurecer o jogo. No começo entramos meio desligados, mas depois do intervalo nos acertamos, construímos uma vantagem e conseguimos manter a diferença para sair com a vitória e garantir essa classificação antecipada, que é muito importante para o nosso descanso e para os nossos ajustes técnicos, táticos e físicos”, afirmou o camisa 8.

Já garantido nas semifinais, o Basket Osasco agora aguarda a definição de seu adversário, que virá dos confrontos das quartas de final. Antes disso, a Coruja tem um último compromisso pela fase de classificação: enfrenta a Liga Sorocabana na próxima terça-feira (29), às 19h, fora de casa, em Sorocaba.

Paralelamente à Liga Ouro, a equipe osasquense segue na disputa pelo bicampeonato do Brasileirão CBB, onde também ocupa a vice-liderança, com quatro vitórias em seis jogos.