Metrô lança edital para obras da Linha 19-Celeste, que ligará Guarulhos à Capital

O Metrô lançou nesta segunda-feira (24) o edital para contratar as obras de implantação da Linha 19-Celeste, que fará a ligação entre o Bosque Maia, em Guarulhos, e o Anhangabaú, na capital paulista. A contratação envolverá a elaboração do projeto executivo e a execução das obras civis de 17,6 km de vias, 15 estações e um pátio de manutenção.

O cronograma prevê a assinatura dos contratos e o início do projeto executivo até o final deste ano, possibilitando o começo das obras de construção em 2026, de acordo com informações do governo estadual. A conclusão dos trabalhos está estimada em até 75 meses após o início da construção.

Além da construção das 15 estações, o projeto inclui a edificação de 18 poços de saída de emergência e ventilação (VSE) e a readequação das estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha), que serão conectadas à futura linha. O contrato também abrangerá a implantação dos sistemas de Baixa Tensão e auxiliares, como painéis elétricos, escadas rolantes, elevadores, ventilação, detecção de incêndio, iluminação e sistemas de bombas.

Linha 19-Celeste do Metrô

A futura Linha 19 será uma importante ligação entre Guarulhos e a capital paulista. Com 17,6 km de extensão e 15 estações, a linha terá sua operação definida futuramente pelo governo de São Paulo.

Sua estrutura contará com 31 trens, transportando 630 mil passageiros por dia, com redução de até uma hora no tempo de deslocamento e conexão com outras três linhas de metrô (1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha), além de futuras conexões com linhas de trem.

Estações da futura Linha 19 do Metrô: Bosque Maia, Guarulhos-Centro, Vila Augusta, Dutra (Linha 2-Verde), Itapegica (em Guarulhos), Jardim Julieta, Vila Sabrina, Cerejeiras, Santo Eduardo, Vila Maria, Catumbi, Silva Teles, Cerealista, São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha).