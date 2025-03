Suspeito de atirar em cliente de padaria em Pinheiros durante assalto é preso

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (24) um homem de 20 anos suspeito de atirar em um cliente durante um assalto dentro de uma padaria em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

O crime aconteceu no dia 7 de março, na rua Simão Álvares. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um dos criminosos abordou um cliente sentado, roubou seu celular e se dirigiu a outra vítima, por volta das 17h. Este segundo cliente reagiu ao assalto, trocando chutes com o ladrão. Nesse momento, o outro criminoso entrou e atirou no cliente, atingindo-o no abdômen. Os assaltantes fugiram levando o celular da vítima.

O indivíduo preso hoje estava escondido no Cambuci, região central da Capital, e já tinha antecedentes criminais por roubo e tentativa de latrocínio, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública.

O outro suspeito de participação no crime, um adolescente de 14 anos, já havia sido apreendido no último dia 14. A polícia continua buscando identificar um terceiro envolvido que teria auxiliado na fuga dos assaltantes em um veículo estacionado nas proximidades da padaria.

LEIA TAMBÉM// Notebook amortece tiro e salva a vida de vítima de assalto na zona oeste de SP