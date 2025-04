Moradora de Itapevi fica em choque ao descobrir barata no ouvido da filha de 3 anos

Uma moradora de Itapevi (SP) viveu momentos de angústia e surpresa ao descobrir a causa inusitada da persistente dor de ouvido de sua filha de apenas 3 anos: um inseto, especificamente uma barata, alojado no canal auditivo da criança. O relato foi compartilhado pela mãe, Stefany Camilla, de 21 anos, em entrevista à revista CRESCER.

De acordo com a reportagem, tudo começou quando a pequena Maytê, de 3 anos, passou a se queixar de dor em um dos ouvidos, no dia 10 de março. Após alguns dias de desconforto contínuo, mesmo com medicação inicial, Stefany decidiu inspecionar o ouvido da filha com a lanterna do celular. “Aparentemente, parecia ter uma bolinha de pulseira, vi algo branco”, lembrou a mãe à CRESCER. A presença de secreção aumentou a preocupação e a levou a buscar atendimento médico.

“Ela estava muito inquieta, agoniada com o ouvido, ficava batendo a mãozinha como se [algo] fosse sair de dentro”, explicou Stefany à revista. Na primeira unidade de saúde, um médico confirmou a presença de um corpo estranho, inicialmente suspeitando ser uma miçanga. Maytê ficou em observação e, posteriormente, foi transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, para uma avaliação especializada.

No Hospital das Clínicas, após exames e avaliação de um otorrinolaringologista, a verdadeira natureza do objeto foi identificada: tratava-se de um inseto. A agitação da menina, compreensível após diversas manipulações no ouvido dolorido, dificultou o procedimento. “Ela estava muito nervosa […] Ficamos esperando por horas até ela se acalmar”, contou a mãe.

Foi necessário medicar Maytê para que os médicos pudessem finalmente remover o intruso. “Lá estava a barata dentro do ouvido dela. Fiquei em choque”, revelou a moradora de Itapevi à CRESCER. Após a remoção, a menina recebeu tratamento com antibióticos e, felizmente, a dor desapareceu rapidamente. Maytê já está totalmente recuperada, mas o susto e a natureza incomum do incidente marcaram a família.