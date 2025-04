Vereadores de Osasco destinam mais de R$ 14 milhões à Saúde

Em um ato simbólico, a Câmara Municipal de Osasco formalizou, na tarde desta quinta-feira (10), a destinação de R$ 14.693.300,16 para a Secretaria de Saúde do município. O montante é resultado da alocação conjunta de parte das emendas impositivas de 18 vereadores.

A entrega simbólica dos recursos ocorreu no Plenário da Câmara, onde os parlamentares presentes assinaram um cheque representativo entregue ao prefeito Gerson Pessoa (Podemos). O objetivo principal da iniciativa é direcionar verbas para auxiliar na redução das filas de espera por consultas com médicos especialistas na rede municipal de saúde.

O presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos), destacou o alinhamento entre os poderes em prol da população. “Essa iniciativa mostra o quanto o Legislativo está alinhado com o Executivo no objetivo de promover mais qualidade de vida para o cidadão”, afirmou Bastos.

Gerson Pessoa agradeceu o apoio e reforçou a importância da verba para as metas da Saúde: “Nossa meta é reduzir a fila de especialidades e atender a demanda da população. Essas emendas impositivas mostram o quanto o Legislativo está conectado aos nossos objetivos e como nos apoia”.

Durante o evento, o prefeito também mencionou planos futuros para a área, incluindo novas parcerias com a universidade Uninove, que possui curso de Medicina na cidade, e adiantou a intenção de construir um novo Centro de Especialidades ainda neste ano.

As emendas impositivas são um mecanismo previsto no orçamento municipal que permite aos vereadores indicar onde uma parcela dos recursos públicos deve ser aplicada, atendendo diretamente a necessidades apontadas pela comunidade e reforçando o papel fiscalizador e propositivo do Legislativo.