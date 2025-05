Motorista é preso com mais de 200 kg de maconha na Raposo Tavares, em Cotia

Motorista é preso com mais de 200 kg de maconha na Raposo...

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (13) enquanto transportava 223,6 quilos de maconha pela rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O motorista, que havia recebido a carga de entorpecente no Paraná com destino a traficantes em Carapicuíba, foi interceptado no km 28 da rodovia.

A ação foi resultado de uma investigação para prender envolvidos no transporte de drogas de outros estados para a região. Os policiais civis identificaram o caminhão suspeito de estar carregado com os entorpecentes e, por meio de trabalhos de inteligência e monitoramento de radares, localizaram o veículo e se posicionaram na rodovia para a abordagem.

Durante a vistoria no caminhão, a equipe encontrou 263 tijolos de maconha distribuídos no interior da carreta. A droga foi apreendida e encaminhada para perícia.

Após o flagrante, o suspeito foi preso e conduzido à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.