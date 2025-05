Santana de Parnaíba abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação na área da beleza

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para cursos de capacitação gratuitos na área da beleza. Os cursos, que serão oferecidos de 19 a 30 de maio, visam oferecer uma oportunidade para quem deseja transformar o talento no universo da beleza em profissão.

Os cursos serão ministrados em dois locais, com diferentes especializações e turnos:

SEDE CENTRO

Endereço: R. Padre Luis Alves de Siqueira e Castro, 205 – Jd. Parnaíba

Manhã: Manicure & Pedicure

Tarde: Cabeleireiro (Arte do Corte)

Noite: Maquiagem

NÚCLEO FAZENDINHA

Endereço: R. Gabriel Jorge Salomão, 15 – Chácara Solar I

Manhã: Manicure & Pedicure

Tarde: Cabeleireiro (Arte do Corte)

Noite: Maquiagem

Noite: Estética Facial

As inscrições são realizadas exclusivamente on-line neste site. É fundamental verificar o local, curso e período corretamente antes de finalizar a inscrição.

Além da capacitação gratuita, a Secretaria da Mulher e da Família informa que está trabalhando para criar pontes com o mercado de trabalho, buscando conectar as alunas com oportunidades reais de atuação profissional. A iniciativa faz parte do programa “Cidade da Educação” da Prefeitura de Santana de Parnaíba.