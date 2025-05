Museu do Futebol abre inscrições para concurso de fotografia com prêmio de até R$ 3 mil

Museu do Futebol abre inscrições para concurso de fotografia com prêmio de...

A paixão que emana das arquibancadas, dos campos de várzea e de cada canto onde o futebol pulsa será o grande destaque do Concurso de Fotografias do Museu do Futebol 2025. Com o tema “Torcida”, a instituição abre as inscrições, convidando fotógrafos de todo o Brasil a capturarem a essência desse fervor.

Os 20 fotógrafos com os melhores trabalhos receberão prêmios em dinheiro. O primeiro colocado levará R$ 3.000, o segundo, R$ 2.000, e o terceiro, R$ 1.500. Do 4º ao 20º lugar, os colocados receberão R$ 800, cada.

O desafio proposto aos participantes é registrar a vibração dos torcedores e torcedoras em suas mais diversas manifestações pelo país. Seja em estádios lotados, nos modestos campos de pelada, reunidos em frente à TV ou em qualquer outro cenário onde a paixão pelo jogo se faça presente, todas as perspectivas são bem-vindas.

As fotografias devem ser obrigatoriamente realizadas em território nacional, mas não há exigência de que sejam inéditas. A seleção dos vencedores será feita por um júri especializado, que avaliará critérios como originalidade, qualidade técnica, pertinência ao tema, apelo estético e domínio da técnica fotográfica.

Quem pode participar do concurso de fotografia do Museu do Futebol?

O concurso é democrático e aberto a fotógrafos profissionais ou amadores, residentes em qualquer parte do Brasil e de todas as idades. Menores de 18 anos também podem participar, desde que apresentem a anuência de um responsável legal. Haverá uma categoria única para todos os concorrentes.

As imagens podem ser capturadas com celulares, câmeras digitais ou até mesmo analógicas, contanto que sejam digitalizadas para o envio através do formulário de inscrição, respeitando o tamanho mínimo de 10x15cm com 300 d.p.i. de definição. É importante ressaltar que não serão aceitas colagens ou imagens geradas ou significativamente alteradas por inteligência artificial.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 20 de maio a 22 de junho de 2025. Os interessados devem realizar o processo exclusivamente de forma digital, preenchendo o formulário e realizando o upload dos arquivos fotográficos através DESTE LINK.