Secretaria da Mulher de Barueri abre inscrições para curso de trancista

A Secretaria da Mulher de Barueri está com inscrições abertas para o curso de Trancista, voltado para quem deseja aprender e se especializar em diversas técnicas de penteados afros. As inscrições podem ser realizadas até dia 5 de junho.

O conteúdo programático inclui o aprendizado de Trança Nagô e suas variações, Trança Boxeadora, Trança Ganna e Trança Infinita. Além disso, o curso abordará como enfeitar as tranças com miçangas, anéis e argolas, a higienização correta dos cabelos e do material, a aplicação do método Crochê Braids e as técnicas para remoção segura das tranças.

As aulas terão início no dia 6 de junho, com turmas nos horários das 9h às 12h e das 13h às 16h. As inscrições devem ser feitas presencialmente na recepção do Salão de Beleza, localizado no 3º andar. As vagas são limitadas e sujeitas à disponibilidade.