Musical infantil “As Aventuras de Lilo e Stitch” chega a Osasco neste domingo (27)

O Teatro Municipal Glória Giglio, localizado na Avenida dos Autonomistas, Centro, recebe neste domingo (27), às 15h, o musical infantil “As Aventuras de Lilo e Stitch”.

A peça narra a história de Lilo, uma garota conhecida por seu amor e cuidado com animais menos favorecidos e pelo hábito de coletar lixo reciclável nas praias para comprar comida para peixes. A trama se desenvolve quando Lilo encontra o que acredita ser um cachorro e decide adotá-lo.

No entanto, o “cachorro” é, na verdade, Stitch, um ser alienígena considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Para se esconder, Stitch oculta quatro de suas seis pernas e se passa por um cachorro comum, acabando por formar uma amizade com Lilo.

A produção promete uma história repleta de ação e aventura, destacando também a interatividade com o público presente. O espetáculo “Lilo & Stitch no Teatro” é anunciado como garantia de muita diversão para as crianças e suas famílias.

Os ingressos para esta apresentação única estão disponíveis para compra através do site Bilheteria Express.