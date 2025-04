Osasco terá Dia “D” de vacinação contra a gripe em 10 de maio

A Secretaria de Saúde de Osasco promoverá no dia 10 de maio, um sábado, o “Dia D de Vacinação” contra a gripe (influenza). A mobilização acontecerá em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Osasco, com atendimento das 9h às 16h.

A campanha busca imunizar a população contra os três subtipos do vírus Influenza que costumam circular com maior intensidade, prevenindo assim casos graves e possíveis internações decorrentes da gripe.

O público-alvo da campanha inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 6 ano

Gestantes e puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas

População em situação de rua

Pessoas com deficiência permanente

Portadores de doenças crônicas (comorbidades e imunossupressão)

Profissionais de saúde

Trabalhadores da educação (ensino básico ao superior)

Profissionais de segurança, salvamento e CET

Integrantes das Forças Armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso

Trabalhadores portuários

Funcionários dos Correios

População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Lembrando que, durante a semana, o imunizante estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam de segunda a sexta-feira em seus horários habituais.

Para obter mais informações sobre a campanha, os locais de vacinação ou tirar dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Central 156 da Prefeitura de Osasco.