Mutirão de vagas em Barueri: Secretaria da Mulher e Rede D’Or oferecem oportunidade para maqueiro

A Secretaria da Mulher de Barueri, em colaboração com a empresa Rede D’Or São Luiz Alphaville, promove um Mutirão de Vagas nesta segunda-feira (12). A ação, que visa o empoderamento e a inserção de mulheres no mercado de trabalho, bem como a melhoria da autonomia financeira, será no Centro de Eventos, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, Jardim Tupanci.

Uma das oportunidades em destaque é para a função de Maqueiro, isto é, a profissional responsável pelo transporte de pacientes dentro de unidades de saúde, como hospitais, clínicas e prontos-socorros. Ele utiliza macas, cadeiras de rodas ou outros equipamentos para mover pessoas entre os setores — como do quarto para a sala de exames, do pronto-atendimento para a cirurgia, ou da ambulância para a emergência.

Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo, sendo desejável que o candidato esteja cursando auxiliar ou técnico de enfermagem. Os setores com vagas disponíveis para esta e outras funções assistenciais incluem Centro Cirúrgico, CME, SADT, UNI, UTI e Emergência Adulta e Pediátrica.

O horário para a retirada de senha especificamente para os cargos assistenciais, incluindo o de Maqueiro, será das 8h às 9h30 no dia do evento.