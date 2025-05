Negritude Junior se apresenta na Congada de São Benedito em Cotia; veja programação

A cidade de Cotia se prepara para celebrar sua rica tradição cultural com a 74ª edição da Congada de São Benedito – A festa da abolição ‘salve 13 de maio’, que ocorre neste fim de semana, dias 17 e 18 de maio. O evento, que faz parte do calendário oficial do município, oferecerá uma programação gratuita e livre para todas as idades, que inclui show do grupo Negritude Junior no domingo (18), a partir das 21h, na Vila São Joaquim.

A festa contará com a participação de tradicionais grupos de Congadas, Maracatus e Moçambique vindos de diversas cidades paulistas como São Paulo, Taubaté, Tremembé, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Santa Efigênia e Mogi das Cruzes.

Artistas locais também marcarão presença, incluindo Amanda NegraSim, Grupo Sente a Vibe, Fabinho Zabumbão, Cia Baru e o grupo Expressão Artística do Instituto Gira Sol, todos unidos na celebração da Lei Áurea, que marcou a libertação dos escravos no Brasil.

Conheça a história da Congada de São Benedito

A Congada de São Benedito de Cotia é uma manifestação cultural de grande importância histórica. Oficializada em junho de 1951, foi trazida para a cidade por Benedito Pereira de Castro, conhecido como Seu Dito da Congada. Nascido em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, Seu Dito herdou a tradição de sua mãe, que iniciou a Congada na região para celebrar a assinatura da Lei Áurea em 1888. Ao se mudar para Cotia na adolescência, com o apoio de seu pai e irmãos, fundou a Congada no município.

Desde o falecimento de Seu Dito em 2016, sua família e amigos mantêm viva a tradição, realizando a celebração anualmente na semana do dia 13 de maio, na sede localizada na Vila São Joaquim, atraindo grupos de congos de diversas partes do Estado.

A relevância da Congada de São Benedito de Cotia é reconhecida oficialmente, sendo declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo pela Lei 17.619/2023, de autoria da deputada Leci Brandão, e Patrimônio Cultural e Imaterial de Cotia desde 2014 (Lei Municipal 1.823/2014).

