Cotia Rodeio Fest 2025: Gusttavo Lima, Simone Mendes, Ana Castela e mais atrações

A cidade de Cotia se prepara para receber o “Cotia Rodeio Fest 2025”, anunciado como o maior festival sertanejo da Grande São Paulo. O evento será realizado entre os dias 22 e 30 de agosto, distribuído em dois finais de semana repletos de grandes shows da música brasileira.

A programação, divulgada ontem pela MP Promoções, responsável pela realização do festival com apoio da Prefeitura Municipal de Cotia, já tem suas atrações confirmadas:

Dia 22 de agosto: Gusttavo Lima e Open Farra

Dia 23 de agosto: Simone Mendes e DJ Bruno Martini

Dia 29 de agosto: Natanzinho Lima e Gustavo Mioto

Dia 30 de agosto: Ana Castela e Os Caras do Arrocha

A organização do evento, no entanto, ainda não informou o local do evento.

Ingressos

Uma das grandes novidades para o público é que o acesso à arena e à arquibancada do evento será gratuito. A organização informou que em breve serão divulgados os detalhes sobre como retirar os ingressos para estas áreas, permitindo que mais pessoas possam desfrutar da festa.

Para informações sobre outros setores e compra de ingressos, que estão à venda entre R$ 120 e 390 mais taxas, os interessados devem acessar o site oficial do evento, cujo link pode ser encontrado nas redes sociais do Cotia Rodeio Fest.

Divulgação