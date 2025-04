Nubank lança campanha para renegociação de dívidas

O Nubank lançou nesta segunda-feira (14) sua maior campanha voltada para a renegociação de dívidas de clientes com pagamentos em atraso. A iniciativa oferece condições especiais, incluindo descontos que podem chegar a 99,9% sobre o valor devido, por tempo limitado.

Clientes considerados elegíveis para a campanha chamada “Recomeço” serão notificados gradualmente diretamente no aplicativo do Nubank. A notificação trará detalhes personalizados sobre as opções de renegociação disponíveis e os próximo

s passos a serem seguidos. Os canais de atendimento da empresa também estão à disposição para fornecer suporte ou informações adicionais.

O programa foi desenhado com foco em clientes que, geralmente, possuem um bom histórico de crédito e um relacionamento positivo com o Nubank, mas que podem ter enfrentado dificuldades financeiras pontuais. “O objetivo é apoiar e reconhecer a lealdade daqueles que não costumam ter dívidas recorrentes e têm um histórico positivo com a instituição”, informa a empresa.

“No Nubank, nossos clientes e o seu bem-estar financeiro são prioridade. Este foi o principal motivo para a criação do Nubank: combater a complexidade e empoderar as pessoas”, afirma Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil. “Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas com as melhores condições possíveis, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo. Queremos apoiar nossos clientes, que têm confiado no Nubank, a recomeçarem.”

Além das condições de negociação, a iniciativa do Nubank busca auxiliar a jornada financeira dos clientes de forma mais ampla, fornecendo recursos e ferramentas para recuperação de crédito e tomada de decisões conscientes, por meio de seu blog, que oferece dicas sobre finanças pessoais e educação financeira.