“Osasco é a cidade do Senhor Jesus e das famílias”, diz prefeito Gerson Pessoa em evento gospel com Fernandinho

Uma multidão tomou a frente da Prefeitura de Osasco no último sábado (12) para a primeira edição do evento “OZ com Jesus”, tendo como principal atração o renomado cantor gospel Fernandinho. “Estamos muito felizes por realizar essa festa linda e mostrar para o Brasil que Osasco é a cidade do Senhor Jesus e das famílias”, declarou o prefeito Gerson Pessoa (Podemos), na ocasião.

Também marcaram presença a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Gabi Pessoa, o ex-prefeito Rogério Lins (Podemos) e sua esposa Aline Lins, além de secretários municipais e vereadores.

Antes do show principal de Fernandinho, o público foi aquecido pelas apresentações do Quarteto Alfa, da cantora Juliana Arão, do apresentador e cantor Yudi Tamashiro e do DJ MP7.

O evento não trouxe custos aos cofres públicos, de acordo com a administração municipal, e foi viabilizado por meio de uma parceria com as empresas Udiaço e Osasco Plaza Shopping.