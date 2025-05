Obra em Carapicuíba transforma área do Córrego do Chicão em bulevar e novo sistema viário

Obra em Carapicuíba transforma área do Córrego do Chicão em bulevar e...

A Prefeitura de Carapicuíba está avançando com uma significativa obra de infraestrutura na região do Córrego do Chicão. O projeto prevê a canalização do córrego e, sobre ele, a construção de um bulevar que incluirá um novo sistema viário, ligando a Avenida Antonio Faustino à Marginal do Ribeirão.

A nova via, com 400 metros de extensão, foi projetada para operar em duplo sentido, com o objetivo de facilitar o fluxo de veículos e aprimorar o acesso à região. O trecho contará também com arborização e uma ampla passagem destinada a pedestres. Segundo a administração municipal, a canalização do córrego resultará em uma melhora substancial no saneamento básico, impactando positivamente a qualidade de vida dos moradores próximos.

A intervenção visa otimizar a mobilidade urbana, proporcionando maior fluidez ao trânsito e mais conforto para quem transita a pé. A transformação do espaço em um bulevar moderno, com projeto paisagístico e estrutura contemporânea, busca ainda promover mais segurança, acessibilidade e bem-estar para os cidadãos que residem ou circulam pela área.