Cioeste avança em parcerias estratégicas com conselhos profissionais

A Câmara Técnica de Habitação e Obras do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) realizou uma importante reunião para discutir o avanço de parcerias estratégicas com conselhos profissionais. O encontro foi conduzido pelo coordenador Keverson Minchiguerre, engenheiro e diretor na Secretaria de Obras de Osasco, e contou com a participação de Pedro Mota, coordenador de Habitação da Secretaria de Habitação de Santana de Parnaíba, e do diretor jurídico do Consórcio, Brian Vieira, que compuseram a mesa diretora. Membros das Secretarias de Obras de outros municípios da Região Oeste também estiveram presentes, fortalecendo o diálogo técnico e a integração regional.

Um dos principais pontos discutidos foi a retomada da parceria com o CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), que prevê a realização de avaliações imobiliárias sem custos para os municípios consorciados. Este serviço é fundamental em processos como leilões de imóveis públicos.

O diretor jurídico Brian Vieira informou que está em negociação um acordo de cooperação com o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). A proposta, ainda em fase de modelagem, poderá oferecer informações técnicas, inclusive de caráter ambiental, além de avaliações, perícias e suporte técnico para auxiliar no cumprimento das legislações ambientais.

Com o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), está em andamento uma proposta de acordo de cooperação tecnológica. Esta parceria visa, entre outras possibilidades, a capacitação de servidores públicos por meio de uma série de cursos de formação continuada, abrangendo desde boas práticas da engenharia e da arquitetura até temas contemporâneos como sustentabilidade e mudanças climáticas.

A reunião também pautou as propostas para os próximos encontros, com ênfase na utilização do CIOESTE como uma ferramenta potencializadora de políticas públicas, especialmente no campo da regularização fundiária.