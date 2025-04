Obras interditam faixas em dois túneis do Rodoanel neste fim de semana em São Paulo

A CCR RodoAnel realizará obras de manutenção em trechos dos túneis 1 e 3 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na pista externa, na região de São Paulo, a partir da noite desta sexta-feira (11). Os serviços envolvem reparo no pavimento e substituição de luminárias.

No túnel 3, entre os quilômetros 28+750 e 28+280 (pista externa), serão executados reparos no pavimento rígido. Os trabalhos estão programados para iniciar às 22h desta sexta-feira (11) e devem se estender até às 20h do domingo (13). Durante todo este período, as faixas 3 e 4 (direita) estarão interditadas, com o tráfego fluindo pelas faixas 1 e 2 (esquerda e central).

Simultaneamente, no túnel 1, entre os quilômetros 7+400 e 9+130 (pista externa), equipes realizarão a substituição das luminárias. Esta operação também começa às 22h de hoje (11) e prosseguirá de forma contínua (24 horas por dia) até às 5h da manhã de segunda-feira (14). Para a realização deste serviço, as faixas 3 e 4 (direita) do túnel também ficarão interditadas.

A concessionária adianta que os trabalhos de substituição das luminárias no túnel 1 continuarão na pista interna em data futura, programada para ocorrer das 22h do dia 25 de abril até às 5h do dia 28 de abril, seguindo o mesmo esquema de interdição das faixas 3 e 4 (direita) e operação contínua.