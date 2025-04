Café da manhã gratuito com o Coelhinho da Páscoa no Raposo Shopping

O Raposo Shopping, localizado na zona oeste de São Paulo, promoverá um evento especial de Páscoa para crianças de 3 a 11 anos: um café da manhã gratuito na presença do Coelhinho da Páscoa e do mascote Kinzinho, da Kim Pães. A atividade será realizada nos dias 12 e 19 de abril, com início às 9h, na Praça de Alimentação do shopping.

O evento visa proporcionar uma manhã divertida para as famílias, com a oferta de alimentos e a oportunidade de interação e fotos com os personagens temáticos. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas para garantir o conforto dos presentes.

Neste sábado (12), serão oferecidas 100 vagas, sendo 50 abertas ao público geral e 50 destinadas a influenciadores mirins convidados e crianças da comunidade Jardim Jaqueline. Já no dia 19 de abril, a distribuição será de 70 vagas para o público e 30 para a ONG Project The Way. Cada sessão terá capacidade para até 100 crianças e duração de aproximadamente 2 horas.

Para participar, os pais ou responsáveis devem baixar o aplicativo do Raposo Shopping (disponível para Android e iOS), selecionar a data desejada (12 ou 19 de abril) e resgatar o cupom correspondente à atividade. No dia do evento, o cupom resgatado no app deverá ser apresentado à promotora na Praça de Alimentação para liberar o acesso.