Oportunidade em Santana de Parnaíba: 350 vagas para auxiliar de logística e diversas outras posições

A Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES) de Santana de Parnaíba anuncia diversas oportunidades de emprego com atendimento presencial para entrevistas no PAT Poupatempo Fazendinha nesta terça-feira, 13 de maio.

O destaque é para a função de Auxiliar de Logística, com 350 vagas disponíveis. Os candidatos devem ter Ensino Médio Completo e experiência. A entrevista para esta posição ocorrerá às 10h. O salário oferecido é de R$ 2.050,65, com benefícios incluindo seguro de vida, refeição no local e fretado.

Outras vagas também estarão com processo seletivo no mesmo dia, 13 de maio, às 14h, no PAT Poupatempo Fazendinha:

Auxiliar de Cobrança: Ensino Médio Completo, experiência de pelo menos 6 meses (sem necessidade de comprovação em carteira). Salário de R$ 1.546,00 + Bonificação. Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação. (Vaga ID: 8341815)

Auxiliar de Estoque: Ensino Médio Completo, sem experiência exigida, CNH B. Salário de R$ 1.800,00. Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação. (Vaga ID: 8376426)

Técnico de Instalações: Ensino Médio Completo, sem experiência exigida. Salário de R$ 2.400,00. Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação. (Vaga ID: 8349530)

Vendedor Interno: Ensino Médio Completo, experiência de pelo menos 6 meses (sem necessidade de comprovação em carteira). Salário de R$ 1.546,00 + Bonificação. Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação. (Vaga ID: 8340260)

Vendedor Externo: Ensino Médio Completo, sem experiência exigida, CNH B. Salário de R$ 1.700,00 + Bonificação. Benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Vale-Alimentação. (Vaga ID: 8316749)

Todas as vagas mencionadas são para ambos os sexos. Interessados devem comparecer ao PAT Poupatempo Fazendinha nos horários indicados para cada vaga no dia 13 de maio.