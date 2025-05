Protesto na Favela do Moinho paralisa linha 8-Diamante entre Barra Funda e Julio Prestes

Um protesto realizado por moradores da Favela do Moinho na tarde desta segunda-feira (12) causou a paralisação da circulação de trens em trecho da linha 8-Diamante, entre as estações Barra Funda e Julio Prestes. ALém da linha 8, estão interrompidas as linhas 10-Turquesa e 13-Jade. A manifestação ocorreu após a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realizar demolições na comunidade. Durante o ato, os manifestantes atearam fogo em objetos na linha do trem que cruza a favela.

Devido às “ações externas ligadas à Comunidade do Moinho”, a circulação na Linha 8-Diamante entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda foi temporariamente interrompida. Equipes da concessionária acompanham a situação em tempo real, em articulação com as autoridades competentes, e trabalham para restabelecer a operação no menor prazo possível.

Como alternativa para os passageiros que precisam chegar às estações Barra Funda e Luz, a orientação é utilizar as Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela do Metrô.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que seis casas, que estavam desocupadas, foram demolidas. Segundo a pasta, os imóveis representavam “risco pela estrutura precária, já lacradas pela Prefeitura devido ao já citado risco. A ação é realizada conjuntamente pela CDHU, pela Subprefeitura Sé e pela Defesa Civil.”

A Polícia Militar foi acionada para o local do protesto.