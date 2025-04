Osasco abre inscrições para oficinas gratuitas de teatro e palhaçaria na Escola de Artes

A Escola de Artes César Antônio Salvi, em Osasco, está com inscrições abertas para duas novas oficinas culturais gratuitas: “Profissão Ator” e “Oficina de Palhaçaria”. A iniciativa da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura, oferece uma oportunidade para moradores da região explorarem e desenvolverem seus talentos artísticos sem custo.

A oficina “Profissão Ator” será ministrada por Hermes Carpes, renomado ator, diretor teatral e produtor cultural com vasta experiência em TV (novelas como “Terra e Paixão”, “Cúmplices de um Resgate”, “As Aventuras de Poliana”), cinema, teatro (mais de 70 espetáculos) e publicidade.

O curso livre é uma introdução ao teatro, cinema e TV, abordando atuação, prática de montagem e a inserção do ator no mercado de trabalho, com apresentação de um espetáculo ao fim de cada módulo. As aulas ocorrerão às quartas-feiras, com o primeiro módulo de 16 de abril a 4 de junho e o segundo de 6 de agosto a 5 de novembro. Haverá turmas para adolescentes (17h às 18h30) e adultos (19h às 21h).

Já a “Oficina de Palhaçaria” será conduzida por Flávio Toda, o Palhaço Sashi, que também é ator e maquiador. Voltada para pessoas a partir de 10 anos, a oficina busca introduzir os participantes ao universo lúdico da palhaçaria, do teatro e até do mundo corporativo, ajudando a perder a timidez e a explorar o humor através de jogos, brincadeiras e técnicas específicas. Esta oficina ocorrerá em um único dia, 16 de abril, das 14h às 17h.

Ambas as atividades são gratuitas e serão realizadas na Escola de Artes César Antônio Salvi, localizada na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360, no Centro de Osasco. As inscrições já estão abertas.

Informações e Inscrições: