Prefeitura de Itapevi entrega espaço de apoio para motoboys nesta terça (8)

A Prefeitura de Itapevi inaugura, na noite desta terça-feira (8), o primeiro “Moto Ponto” da cidade. A entrega oficial do espaço, projetado para oferecer suporte e conforto aos motoboys que atuam no município, está marcada para as 18h e faz parte das comemorações do aniversário de 66 anos de Itapevi.

Localizado na Rua Cesário de Abreu, na viela de acesso à Rua Leopoldina de Camargo, o Moto Ponto representa uma resposta a uma demanda antiga da categoria por um local adequado para aguardar os chamados de entrega. O espaço é inédito na cidade e visa oferecer mais dignidade aos profissionais.

A estrutura conta com copa, banheiro, assentos confortáveis, forno de micro-ondas para aquecer refeições, televisor, acesso gratuito à internet via wi-fi e tomadas para o carregamento de celulares, itens essenciais para o dia a dia dos trabalhadores.

Segundo a Prefeitura, após a inauguração, a manutenção do Moto Ponto será uma responsabilidade compartilhada entre a administração municipal, as principais empresas de fast food da região e os próprios motoboys usuários do espaço.