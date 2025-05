Osasco brilha no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica com medalhas e título por equipe

Osasco brilha no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica com medalhas e título...

A cidade de Osasco teve desempenho de destaque no Campeonato Estadual de Ginástica Rítmica, realizado nos dias 9 e 10 de maio, em Atibaia, no interior paulista. A competição aconteceu no Ginásio Elefantão e contou com apoio da Federação Paulista de Ginástica.

As atletas osasquenses competiram nas categorias Nível 1, 2 e 3, conquistando medalhas importantes e o título por equipe no Nível 1. A equipe campeã foi formada por Gabriela Silva, Isabella Ishikawa, Laura Gamboa e Sabrina Santos. São Caetano do Sul ficou com o segundo lugar, e São Carlos terminou em terceiro.

Nos resultados individuais, Gabriela Silva se destacou com três medalhas: ouro no Arco, prata na Bola e bronze no Individual Geral. Também no Nível 1, Isabella Ishikawa garantiu o bronze no Arco, enquanto Laura Gamboa conquistou duas medalhas de bronze, nas Maças e na Fita.

No Nível 2, a atleta Luiza Ribeiro conquistou a medalha de ouro no Individual Geral da categoria 15 anos. Já no Nível 3, Ana Julia Ventura ficou com o bronze na Fita.

Além das atletas premiadas, também representaram Osasco: Isabel Macedo e Júlia Milicic (Nível 2), e Anna Clara Poncell, Júlia Cacioli, Sarah Lopes, Sophia Prado e Suzanna Marques (Nível 3).

O secretário de Esporte de Osasco, Thiago Borges, celebrou o desempenho das atletas: “Os resultados refletem o talento, a dedicação das atletas e o trabalho sério que estamos desenvolvendo no esporte osasquense. Parabéns às atletas e à comissão técnica pelo excelente trabalho”, afirmou.