Osasco busca propostas para decoração de Natal 2025

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco está em busca de propostas para a decoração natalina de 2025. Empresas e interessados em apresentar projetos devem protocolar suas propostas até às 16h do dia 30 de abril.

A entrega deve ser feita na sede do Fundo Social, situada na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Campesina, em envelope devidamente lacrado e identificado conforme as especificações do edital, aos cuidados da Comissão de Avaliação e Seleção do Chamamento Público Natal 2025.

Uma sessão pública para processamento do chamamento será realizada no dia 5 de maio, às 15h, na sede do Fundo Social. Nesta ocasião, após o credenciamento dos interessados, serão recebidos os envelopes únicos contendo o projeto e os documentos de habilitação exigidos.

O edital completo, com todas as informações e requisitos, está disponível para consulta online no portal da Prefeitura (Editais – Prefeitura de Osasco).