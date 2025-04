PAT Santana de Parnaíba realiza seleção para auxiliar de logística e limpeza nesta quinta-feira (24)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba, vinculado à Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), realizará um processo seletivo presencial para preenchimento de vagas de emprego nesta quinta-feira (24), no Poupatempo Fazendinha.

A primeira seleção ocorrerá às 10h, oferecendo 100 vagas para o cargo de Auxiliar de Logística (código 8340188). Os requisitos são Ensino Fundamental Completo e experiência de 6 meses (sem necessidade de comprovação em carteira). A vaga é destinada a ambos os sexos. O salário oferecido é de R$ 1.910,00, com benefícios de Vale-Alimentação, Refeição no Local e Fretado.

No mesmo dia, 24 de abril, às 14h, haverá o atendimento para vagas de Auxiliar de Limpeza (código 8330110). Para esta função, é necessário Ensino Fundamental Incompleto e experiência de 6 meses (também sem necessidade de comprovação em carteira). As vagas são para ambos os sexos e aceitam Pessoas com Deficiência (PCD). O salário é de R$ 1.717,00, mais benefícios como Cesta Básica, Vale-Transporte, Participação nos Lucros e Refeição no Local.

Os interessados devem comparecer ao PAT do Poupatempo Fazendinha nos horários indicados para cada vaga no dia 24 de abril.