Osasco conquista tetracampeonato no Campeonato Paulista de Kickboxing

A cidade de Osasco reafirmou sua força no cenário estadual do kickboxing ao conquistar, pela quarta vez consecutiva, o título de campeã geral do Campeonato Paulista de Kickboxing. A 32ª edição do torneio foi realizada entre os dias 2 e 4 de maio, no Ginásio Geodésico, localizado na Cidade das Flores, e reuniu 900 atletas de 30 equipes de todo o estado de São Paulo.

Com uma delegação de 87 competidores, sendo 12 deles integrantes do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, o município alcançou resultados expressivos. Ao final das disputas, os atletas osasquenses somaram 96 medalhas: 61 de ouro, 19 de prata e 16 de bronze, garantindo o 1º lugar na classificação geral por equipes e consolidando o tetracampeonato estadual (2022, 2023, 2024 e 2025).

“Pela segunda vez, Osasco tem a honra de sediar o Campeonato Paulista de Kickboxing. Esse resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio que temos recebido. Seguimos firmes, com os olhos voltados para o Brasileirão e, quem sabe, para conquistas ainda maiores”, afirmou Gerson Teófilo, técnico da equipe osasquense e também da seleção brasileira.

O secretário de Esportes de Osasco, Thiago Borges, celebrou a conquista e ressaltou a importância do feito. “Conquistamos nosso tetracampeonato em casa. Isso é motivo de muito orgulho e celebração. Parabéns a todos os envolvidos”, destacou.

Com o resultado, Osasco não apenas consolida sua hegemonia no kickboxing paulista, mas também fortalece seu protagonismo esportivo em âmbito nacional.