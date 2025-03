Osasco e Barueri se destacam em ranking nacional de gestão empresarial do IBGE

Uma pesquisa recente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), intitulada Gestão do Território 2024, revelou que apenas 39,1% dos municípios brasileiros se qualificam como Centros de Gestão do Território. O estudo, que identifica os municípios com maior capacidade de comando e controle no país, destaca a importância das empresas multilocalizadas, aquelas que possuem unidades em diferentes cidades.

São Paulo (SP), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ) lideram o ranking nacional, demonstrando o papel de comando que exercem na rede urbana brasileira, tanto do ponto de vista empresarial quanto da gestão pública. No entanto, a pesquisa também aponta para a relevância de municípios da região, como Barueri e Osasco, que ocupam posições importantes no ranking de gestão empresarial, realçando a centralidade da metrópole paulista.

A pesquisa destaca que, em 2021, as empresas multilocalizadas estavam presentes em 99,9% dos municípios brasileiros, apesar de representarem apenas 2,2% do total de empresas. Entre 2012 e 2021, enquanto as empresas em geral apresentaram um crescimento de 13,0%, as multilocalizadas registraram um aumento de 32,5%, demonstrando sua crescente importância na economia nacional.

O estudo analisou a intensidade das ligações entre os municípios, considerando o número de sedes e filiais das empresas multilocalizadas. Quanto maior a intensidade atribuída a um município, maiores são as suas interações com os demais, independentemente da distância.

Segundo o instituto, entre os centros de maior intensidade de relacionamento, tem-se o Município de São Paulo (SP) que detém a primazia da gestão empresarial, seguido de Rio de Janeiro (RJ)

e Brasília (DF), que compõem a segunda classe. Em continuidade, seguem, por ordem decrescente de intensidade, na terceira classe, Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Campinas (SP), Barueri (SP), Recife (PE), Goiânia (GO), Salvador (BA), Osasco (SP), Guarulhos (SP), Itajaí (SC), Manaus (AM), Cuiabá (MT) e Belém (PA); e, por fim, na quarta classe, observa-se uma nuvem de Municípios menos representativos, com maior concentração onde a rede urbana é mais densa.

A pesquisa Gestão do Território 2024 identifica os centros urbanos que concentram a capacidade de comando e controle do país e para compreender como as diferentes cidades e regiões se articulam por meio de redes de gestão do território. Os dados estão disponíveis na Plataforma Geográfica Interativa (PGI) do IBGE.