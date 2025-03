Osasco oferece cursos gratuitos de turismo para mulheres em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens de SP

Estão abertas as inscrições para cursos presenciais e gratuitos de Camareira e Excelência no Atendimento em Serviços de Hospitalidade em Osasco.

A iniciativa é da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil e a Prefeitura de Osasco, e faz parte da Academia do Turismo. Os cursos são voltados especialmente para mulheres que buscam recomeçar com autonomia, oferecendo qualificação profissional e oportunidades de desenvolvimento.

Detalhes dos cursos:

Cursos: Camareira e Atendimento em Serviços de Hospitalidade

Local: Osasco

Certificado: SENAC

Aulas: Práticas em hotel parceiro

Datas e horários:

Atendimento em Serviços de Hospitalidade: 14/4 a 30/4 | 8h às 12h 9/6 a 25/6 | 13h30 às 17h30

Camareira: 6/5 a 5/6 | 8h às 12h 1/7 a 31/7 | 13h30 às 17h30



Como se inscrever:

Acesse: academiadoturismosp.com.br

Ou envie um e-mail para: turismo@sp.gov.br

As inscrições vão até o dia 31 de março.