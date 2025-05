Osasco é escolhida como cidade mentora no maior laboratório de políticas públicas alimentares do mundo

Osasco foi confirmada como Cidade Mentora na quarta edição do LUPPA LAB, reconhecido como o maior Laboratório de Políticas Públicas Alimentares do Mundo. O evento, que acontecerá entre os dias 19 e 23 de maio em Barcarena (PA), contará com a representação do município paulista pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Sustentabilidade. A iniciativa tem como objetivo capacitar cidades no desenvolvimento de suas estratégias alimentares de forma integrada, participativa e alinhada aos desafios globais e necessidades locais.

O LUPPA LAB #4 reunirá gestores municipais de diversas partes do Brasil para uma imersão na agenda da alimentação urbana. Os participantes terão a oportunidade de compartilhar avanços e desafios, além de adquirir ferramentas para potencializar suas políticas alimentares. A programação inclui mesas redondas com autoridades, oficinas de troca de experiências, diagnóstico, desenvolvimento de Planos de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e visitas a equipamentos de SAN em Barcarena.

A edição deste ano é realizada pelo Instituto Comida do Amanhã em correalização com o ICLEI Brasil e a Prefeitura de Barcarena, com apoio da Gás Pará e Hydro. A abertura, para convidados, será no Complexo Comercial da cidade paraense, inaugurado em 2023, que é um importante equipamento de SAN local, beneficiando 522 famílias. Os demais dias do laboratório ocorrerão na Escola Checralla Salim Khayat, exclusivamente para gestores participantes.

Barcarena, a cidade anfitriã, apresentará suas políticas de SAN, como o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), o Sistema Municipal de Monitoramento da Agricultura Familiar (SISMMAF), a lei de incentivo à agricultura urbana, o IPTU VERDE e um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) com forte participação da sociedade civil.

O LUPPA LAB é a principal etapa da jornada LUPPA, que ocorre desde 2021. Seus objetivos para esta edição incluem fortalecer capacidades para construir Planos de SAN e Planos Plurianuais (PPA) sistêmicos, aprofundar o entendimento em temas prioritários, potencializar o papel de diversos atores, dar visibilidade à agenda alimentar e endereçar a agenda climática rumo à COP 30.

Além de Osasco, outras cidades mentoras são Belo Horizonte, Curitiba, Recife e São Paulo. Organizações como Cátedra Josué de Castro, Instituto Comida e Cultura, GEPPAAS/UFMG, GEPAD/UFRGS, Idec, GPP/USP, Instituto Regenera, Instituto Kairós e Laboratório de Vida Ativa (LaVA) também contribuem com sua expertise. Durante o evento, municípios participantes serão selecionados para mentorias aplicadas após o LAB.

O programa LUPPA conta com o apoio pleno do Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade (ICS), ITAÚSA, Fundação José Luiz Egydio Setúbal e Porticus, além do apoio institucional da FAO Brasil e da parceria metodológica da Reos Partners Brasil.