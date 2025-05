Santana de Parnaíba oferece vagas para auxiliar de limpeza e passador de roupas

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), anuncia entrevistas para as vagas de auxiliar de limpeza e passador de roupas no PAT Poupatempo Fazendinha nesta terça-feira, 14 de maio, em horários específicos.

Para a função de auxiliar de limpeza, há duas convocações distintas:

50 vagas (ID 8334146): Entrevista às 10h . Requisitos incluem Ensino Fundamental Incompleto e experiência de pelo menos 6 meses com comprovação em carteira. A vaga é para ambos os sexos. O salário é a combinar e o benefício oferecido é assistência médica.

vaga (ID 8367894): Entrevista às 14h . Exige-se Ensino Fundamental Incompleto, não é necessária experiência e a vaga aceita Pessoas com Deficiência (PCD). O salário é de R$ 1.836,00, acrescido de benefícios como assistência médica, assistência odontológica, convênio/valor transporte, participação nos lucros, seguro de vida, vale alimentação, refeição no local e 20% de insalubridade.

Também está disponível vaga para Passador de Roupas (ID 8334152), com entrevista marcada para as 10h. Os candidatos devem ter Ensino Fundamental Incompleto e experiência mínima de 6 meses comprovada em carteira. A oportunidade é para ambos os sexos, com salário a combinar e benefício de assistência médica.

Os interessados devem comparecer ao PAT Poupatempo Fazendinha no dia e horário indicados para cada vaga para realizar a entrevista.