Osasco empossa 120 novos servidores em cerimônia de integração

Na última terça-feira (22), a Prefeitura de Osasco deu posse a 120 novos servidores municipais em cerimônia realizada na Sala Osasco, localizada na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, no Centro da cidade.

O evento foi organizado pela Secretaria de Administração, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), que também conduziu uma ambientação com palestras sobre a história do município, a estrutura administrativa da prefeitura e os deveres do funcionalismo público.

Os novos servidores irão atuar em diversas áreas, como educação, saúde, trânsito, serviços gerais e fiscalização. Entre os cargos empossados estão: cozinheiros, oficiais administrativos, agentes de trânsito, fisioterapeuta, assistentes sociais, psicólogo, além de professores e profissionais em funções como zelador de escola, pedreiro, nutricionista, arquiteto e motorista de transporte pesado.

Durante a cerimônia, o prefeito Gerson Pessoa deu as boas-vindas aos novos colaboradores e destacou o compromisso com um atendimento humanizado à população. “Todos nós somos servidores para prestar um bom serviço à nossa população. Essa é a premissa básica, aquela que dá resultado e que faz a diferença no dia a dia”, afirmou.

Um dos momentos mais emocionantes da solenidade foi a homenagem à servidora Maria Antônia Camargo Lima, de 74 anos, que atua há 42 anos na administração municipal. Carinhosamente chamada de Dona Maria, ela recebeu uma placa de reconhecimento pelos serviços prestados. “Aqui é um ambiente maravilhoso para trabalhar e tudo que aprendi foi importante na minha vida”, disse emocionada.

A cerimônia contou ainda com a presença de diversas autoridades municipais, como os secretários Justino Santos (adjunto de Administração), Luciano Camandoni (Governo), Luiz Henrique do Nascimento (adjunto da Família, Cidadania e Segurança Alimentar), além de diretores de departamentos da prefeitura.