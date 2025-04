Osasco entrega 132 certificados do Projeto Começar e reforça compromisso com inclusão social e qualificação profissional

Osasco entrega 132 certificados do Projeto Começar e reforça compromisso com inclusão...

Na última terça-feira, 1º de abril, a Prefeitura de Osasco realizou a cerimônia de entrega de 132 certificados de conclusão do Projeto Começar, uma iniciativa da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) que visa promover a inclusão social e preparar cidadãos em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho.

A solenidade, realizada com a presença de diversas autoridades municipais, contou com a participação do vice-prefeito Lau Alencar, dos secretários Michel Figueredo (SETRE), Gelso Lima (Habitação), José Carlos Vido (Assistência Social), além do secretário adjunto Ivanildo dos Santos e dos vereadores Stephane Rossi, Laércio Mendonça e Ralfi Silva.

Em sua quarta edição, o Projeto Começar atendeu um público diverso e em situação de vulnerabilidade social, como jovens pretos e pardos de 18 a 24 anos, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, imigrantes e refugiados, egressos do sistema prisional, pessoas trans, travestis e indivíduos com mais de 50 anos.

Durante o programa, os participantes assinaram um contrato de oito meses e receberam bolsa-auxílio de R$ 800 por mês, além de vale-alimentação de R$ 120 e vale-transporte, garantindo o suporte necessário para a permanência nos cursos e atividades práticas.

Os cursos oferecidos têm foco em capacitação e preparação para o mercado de trabalho, com o objetivo de tornar os participantes mais competitivos em processos seletivos e empregabilidade.

Fábio Garcia, diretor de Qualificação Profissional, celebrou a conclusão do ciclo: “Hoje é um dia especial, o dia da conclusão de mais uma etapa. Parabéns a todos vocês, que são verdadeiros vencedores.”

O secretário Michel Figueredo também comemorou a conquista dos alunos: “É uma honra estar aqui hoje. Ver pessoas batalhadoras alcançando seus objetivos é motivo de orgulho. Que este seja apenas o início de muitas vitórias.”

Já o vice-prefeito Lau Alencar destacou a importância do investimento humano: “Investir nas pessoas é tão importante quanto construir escolas ou hospitais. A Prefeitura de Osasco está comprometida em criar oportunidades reais de crescimento.”

Entre os formandos, a emoção era evidente. Aurília Alves do Nascimento e Mariana Nazaré, ambas com 22 anos, compartilharam o impacto positivo do projeto. “O projeto foi um marco na minha vida, porque trouxe mais conhecimento. Sinto que estou preparada para o mercado de trabalho”, disse Mariana.